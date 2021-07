Wie die Familie von Sina Frei feiert – «Ich habe den halben Morgen lang geweint» Nach Sina Freis Olympia-Silbermedaille gehen die Emotionen in ihrem Elternhaus in Uetikon hoch. Gratulanten und Journalisten stehen Schlange. Dominic Duss

Erheben die Gläser auf ihre Sina: Mutter Irene (3. v.l.), Vater Kurt (hinten) und Bruder Luca (2. v.r.) freuen sich mit Freunden der Familie über die Olympia-Silbermedaille. Foto: Manuela Matt

Gut sechs Stunden nach ihrem Gewinn von Olympiasilber herrscht im Elternhaus von Sina Frei in Uetikon am See Hochbetrieb. Eine Schar an Medienschaffenden ist gekommen. Managerin Janine Geigele hat sie spontan eingeladen. Gerade hat Irene Frei vor einer TV-Kamera geschildert, wie erlöst sie war, als ihre Tochter die Ziellinie überquerte.

Vater Kurt ist ebenfalls noch aufgewühlt. «Ich liess einen Freudenschrei ab, als Sina im Ziel war», schildert der 57-Jährige. Gejubelt habe er aber erst, als die Medaille im Trockenen gewesen sei. «Denn man weiss ja nie», gibt er zu bedenken. Und Bruder Luca verrät, wie er «den unbeschreiblichen Moment» daheim in seiner Wohnung in Rapperswil erlebte: «Ich sass ungläubig vor dem TV.»