Olympia-Snowboarder aus Winterthur – «Ich habe den Zenit noch nicht erreicht» Kalle Koblet hat sich mit dem 7. Rang im Team-Wettkampf versöhnlich von den Olympischen Spielen in China verabschiedet. Jetzt peilt der Winterthurer den nächsten Zyklus an. Urs Stanger

Kalle Koblet (links) und Weltcupleader Martin Nörl lieferten sich im kleinen Olympia-Final des Mixed-Events ein enges Rennen an der Spitze. Foto: Ben Stansall (AFP)

Keine 30 Stunden lagen zwischen Zieleinlauf in China und der Landung in Kloten. Ein Abgang aus der Olympia-Bubble gleicht mitunter einer verordneten Flucht. Für Snowboarcrosser Kalle Koblet bedeutete dies: Nach dem Zieleinlauf ins Hotel, Dopingkontrolle, ins Restaurant im Medienzentrum, das die Seltenheit einer Menükarte besass, das Reisegepäck schon lange vorbereitet, die mehrstündige Busfahrt aus den Bergen zum Flughafen in Peking, Einchecken, Fastfood und ab in den Flieger. Am Sonntagmorgen war er zurück in Winterthur.

Olympia-Diplom als Erfolg