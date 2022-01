Interview mit dem FDP-Chef – «Ich habe geglaubt, meine Partei habe aus den Fehlern gelernt» Die FDP-Spitze will das Neubauverbot für Kernkraftwerke aufheben. Präsident Thierry Burkart nimmt Stellung dazu – und macht einen weiteren brisanten Vorschlag. Raphaela Birrer Stefan Häne

Herr Burkart, mögen Sie Radau? Nein, wir wollen mit unserer Resolution einen Lösungsbeitrag zur Stromversorgungssicherheit unseres Landes leisten.

Sie wollen aber neue Kernkraftwerke ermöglichen – eine höchst umstrittene Forderung. Der Vorschlag, das Neubauverbot für Kernkraftwerke aufzuheben, ist nur einer von vielen Punkten der Resolution, die unsere Parteipräsidentenkonferenz letzte Woche zuhanden der Delegiertenversammlung verabschiedet hat. Wir müssen das Problem lösen, dass wir in Zukunft massiv mehr Strom brauchen werden, je nach Schätzung 30 bis 50 Prozent bis 2050. Gleichzeitig müssen wir die Stromproduktion so gestalten, dass wir das Netto-null-Ziel nicht torpedieren.

Trotzdem: Kurz nach Ihrem Amtsantritt streitet Ihre Partei bereits wieder lautstark – und Sie schaffen es nicht, die Wogen zu glätten. In einer liberalen Partei wird es immer Leute geben, die anderer Meinung sind. Am 12. Februar werden die Delegierten auch über diesen Antrag abstimmen. Wir werden sehen, ob er in der Resolution drinbleibt oder nicht. Nur sehr wenige Stimmen haben sich öffentlich geäussert. Ich hätte mir selbstverständlich gewünscht, dass diese Diskussion dort stattfindet, wo auch entschieden wird.

Ärgert es Sie, dass Ihre Partei nach aussen zerstritten wirkt? Das wird medial stärker betont, als es tatsächlich der Fall ist. Ich hätte aber erwartet, dass man das Verbindende betont. Das Papier ist in fast allen Punkten völlig unbestritten und fand in allen Parteigremien grossen Zuspruch. Ich bin überzeugt, dass wir an der Delegiertenversammlung eine sachliche Diskussion führen werden und der Entscheid anschliessend von allen respektiert wird.

Was bislang passiert ist Infos einblenden In der FDP bahnt sich ein Kurswechsel in der Atomfrage an. Die Parteipräsidentenkonferenz schlägt im Rahmen einer neuen Resolution zur Stromversorgungssicherheit vor, das Neubauverbot für Kernkraftwerke aus dem Gesetz zu streichen. Am 12. Februar entscheidet die Delegiertenversammlung darüber. Der Antrag ist Teil eines Massnahmenpakets, mit dem die FDP-Spitze die Stromversorgung sichern will. Nachdem diese Redaktion letzte Woche das Papier vorzeitig veröffentlicht hatte, flammte aus FDP-Reihen Kritik am Plan auf. Bislang hat die FDP die Energiestrategie 2050 mitgetragen, also auch den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie. (sth)

Kritik kam vor allem von den FDP-Frauen. Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher sprach von einem irreführenden Signal und einem Rückschlag für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich bedauere, dass Frau Vincenz-Stauffacher ihre Argumente nicht in der Präsidentenkonferenz, in der sie beziehungsweise die FDP-Frauen Mitglied sind, vorgebracht hat. Das konnte aber intern geklärt werden. Zum Inhalt: Das eine schliesst das andere nicht aus. Wir müssen die erneuerbaren Energien massiv ausbauen; das ist unbestritten. Für den Fall, dass die Kapazitäten nicht reichen sollten, müssen wir jetzt alle möglichen Lösungen ins Auge fassen. Und dazu sollten wir nicht von Anfang an eine Technologie ausschliessen.

Haben Sie bei Ihrem Amtsantritt gehofft, dass solche Situationen nicht mehr vorkommen? Gehofft habe ich es, selbstverständlich. Und ich muss hier selbstkritisch eingestehen, dass ich den Prozess besser hätte begleiten können. Ich habe geglaubt, meine Partei habe aus den Fehlern der letzten Jahre gelernt.

Den Antrag hat die Zürcher FDP eingebracht. Trotz der Brisanz gab es offenbar kaum Diskussionen. Warum? Wir haben die Diskussion unter der Prämisse geführt, dass die Schweiz bis 2050 klimaneutral sein soll. Die Mitglieder der Präsidentenkonferenz waren sich einig, dass auf dem Weg zu diesem Ziel eine liberale Partei keine Technologien verbieten sollte.

Haben Sie im Hintergrund die Fäden gezogen? Nein. Ich hatte mit dem Antragsteller zuvor keinen Kontakt. Der Vorschlag ist aber nicht überraschend: Bereits bei der Abstimmung 2017 über die Energiestrategie 2050 hat sich die FDP nur sehr knapp hinter die Vorlage gestellt. Das Neubauverbot war schon damals stark umstritten. Zudem hat eine Mehrheit unserer Mitglieder in einer parteiinternen Umfrage 2019 dessen Aufhebung gutgeheissen.

Auch Sie selber waren 2017 gegen den Atomausstieg… Der Antrag ging von einer Kantonalpartei ein. Es ist falsch, wenn behauptet wird, unsere Partei wolle jetzt sofort ein Kernkraftwerk bauen. Niemand will das auf der Basis der aktuellen Nukleartechnologie. Dazu wäre wohl auch kein Investor bereit. Und kurzfristig ist sie auch keine Lösung für unsere Stromversorgung. Doch wie jede Technologie entwickelt sich die Kernkraft weiter. Darum soll sie langfristig eine Option sein, die Stromversorgung zu sichern. Solange das gesetzliche Verbot besteht, ist das aber nicht möglich.

Das klingt ganz nach dem atomfreundlichen Kurs Ihrer Kantonalpartei Aargau. Ist das auch Ihr Rezept für die FDP Schweiz? Als Präsident stelle ich meine persönliche Haltung zurück. Entscheiden wird die Delegiertenversammlung.

Das Volk hat 2017 die Energiestrategie deutlich angenommen. Mit ihren Plänen missachtet die FDP den Volkswillen. Nein, wir halten uns selbstverständlich an diesen Volkswillen. Aber es ist unser gutes Recht, diese Frage mit Blick auf die Stromversorgungssicherheit nochmals aufs Tapet zu bringen.

Die Aufhebung des Neubauverbots ist nur einer von zahlreichen Punkten im Papier. Welche Massnahme steht für Sie im Vordergrund? Beim Ausbau der erneuerbaren Energien sind wir im Rückstand. Dazu braucht es diverse Massnahmen: Wir müssen die Verfahren beschleunigen, also die Einsprache-, Konsultations- und Rechtsmittelverfahren straffen. So können wir auf Eigenheimen und öffentlichen Infrastrukturen rasch mehr Fotovoltaikanlagen zubauen, etwa an Lärmschutzwänden und entlang von Autobahnen.

«Wir müssen für Fotovoltaikanlagen Freiflächen wie Wiesen besser nutzen. Der Bund soll nun geeignete Flächen definieren.»

Was erwarten Sie vom Bund? Der Bund, aber auch die Kantone müssen sich endlich dazu bekennen, auf ihrem öffentlichen Gebäudepark und ihrer Infrastruktur mehr zu tun. Wir müssen auch Freiflächen besser nutzen, etwa Wiesen. Genauso wichtig ist aber die Integration in den europäischen Strommarkt. Dafür benötigt es die vollständige Strommarktöffnung, die von Links-Grün bekämpft wird.

Landschaftsschützer dürften gegen die Nutzung von Freiflächen Sturm laufen. Mir ist bewusst, dass solche Eingriffe ins Landschaftsbild umstritten sind. Trotzdem sollte der Bund nun geeignete Flächen definieren.

Was halten Sie von einer Solarpflicht für alle Hauseigentümer, wie es die Kantone erwägen? Das ist kein zielführender Ansatz, eine solche Pflicht würde die Bevölkerung kaum akzeptieren. Wir müssen Hürden abbauen, statt neue Pflichten einzuführen. Wenig sinnvoll finde ich auch die Idee des GLP-Präsidenten, dass wir alle einfach ein wenig Strom sparen müssen.

Jürg Grossen würde nun entgegnen, das sei nur ein Teil seiner Strategie. Die Frage ist, ob die Massnahmen sinnvoll aufeinander abgestimmt sind. Unser Papier erfüllt diesen Anspruch. Es enthält einen Mix aus kurz-, mittel- und langfristigen Massnahmen, die alle darauf abzielen, die Stromversorgung zu sichern und gleichzeitig die Klimaneutralität 2050 nicht zu gefährden. Technologieneutralität und erneuerbare Energien – das ist kein Widerspruch, sondern komplementär.

Sie riskieren mit dieser Strategie, weitere Wähler an die GLP zu verlieren. Nein. Es gibt nur eine liberale Partei in diesem Land. Die andere nennt sich zwar so, ist aber eine Abspaltung der Grünen, politisiert ideologisch und stimmt meistens mit SP und Grünen.

«Man kann uns nicht vorwerfen, den Klimaschutz zu torpedieren.»

Aber die FDP steht bereits wieder unter Druck. Die «Fuck the Planet»-Transparente sind wieder zu sehen. Wir stehen zur CO 2 -Neutralität im Jahre 2050. Auch die EU-Kommission will die Kernkraft neu als nachhaltige Energie qualifizieren. Man kann uns also nicht vorwerfen, den Klimaschutz zu torpedieren.

Kernkraft bleibt eine risikobehaftete Technologie. Die Auflagen in der Schweiz sind streng, die Technologie entwickelt sich weiter. Kernkraft kann helfen, langfristig die Stromversorgung zu sichern. Ich bin froh, dass die öffentliche Debatte nun stärker auf die Stromversorgungssicherheit fokussiert. Viel zu lange hat man das Thema vernachlässigt oder kleingeredet.

