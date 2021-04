Bezirksgericht Winterthur – «Ich habe mich für einen Kampf vorbereitet» Das Bezirksgericht hat einen jungen Mann nach einer Körperverletzung für nicht schuldfähig erklärt, obwohl er sich dagegen wehrte. Es schickt den Mann, der sich illegal Waffen beschafft hat, in eine stationäre Therapie. Deborah Stoffel

Vor einem knappen Jahr hatte der 28-Jährige, der am Mittwoch vor Bezirksgericht stand, einen anderen Mann vor der Tankstelle im Rosenberg angegriffen. Foto: Marc Dahinden

Die Stimmung im Saal ist angespannt an diesem Mittwochmorgen. Der Beschuldigte ist knapp zwei Meter gross, muskulös, hat einen langen, wilden Bart und schulterlange, zurückgekämmte Haare. Seit einem knappen Jahr sitzt er in Untersuchungs- und Sicherheitshaft, am Bezirksgericht Winterthur wird er von zwei Polizisten begleitet. Warum sitzt er bis heute in Haft? Diese Frage füllt den Raum. Meistens gehen die Strafbehörden in so einem Fall davon aus, dass bei einer Freilassung die öffentliche Sicherheit gefährdet wäre. Wäre sie das? Während der Verhandlung gibt der Beschuldigte ein ambivalentes Bild ab. Er spricht mal klar und deutlich, mal murmelt er unverständlich in seinen Bart.