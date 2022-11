EHC-Kloten-Trainer Jeff Tomlinson – «Ich habe mich nach der Niederlage ganz schön geärgert» Der EHC Kloten verliert erstmals nach sieben Wochen wieder vor eigenem Anhang. Das 1:3 gegen Leader Servette ist alles andere als zwingend. Der Aufsteiger verblüfft weiter. Angelo Rocchinotti

Das Team von Jeff Tomlinson kassiert beim 1:3 gegen Servette die erste Heimniederlage nach zuletzt sieben Siegen in Serie. Trotzdem ist der Deutsch-Kanadier stolz auf seine Jungs. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Man hat sich schon fast daran gewöhnt, an die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich kurz vor Spielende zu Standing Ovations erheben, an die Stehplatz-Fans, die auch Minuten nach der Schlusssirene noch feiern. Doch nun sind es die Gäste, die in der Stimo-Arena ausharren und scheinbar wenig Lust verspüren, die lange Rückreise nach Genf anzutreten. Selbst Pyros werden gezündet. Letztlich ist es der Stadion-DJ, der den Feierlichkeiten den Garaus macht und Musik spielt. Zur Freude der sympathischen Damen und Herren, die seit Jahren am Schluefweg die Tribünen wischen.