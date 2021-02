Herr Wells, «Hard Land» nimmt die Leserinnen und Leser mit nach Grady, Missouri, Mitte der 80er-Jahre. Sie leben jetzt wieder in der Schweiz, könnte die Geschichte auch im Mittelland spielen?

Ich glaube, jede Geschichte hat etwas Universelles, sodass man Plot und Figuren bis zu einem gewissen Grad tatsächlich verschieben könnte. Das «Larry’s» aus dem Buch wäre in dem Fall ein Diner in meinem Schweizer Heimatort Luzern, und «Hightower», eine der zentralen Figuren, könnte als Gag ein schmächtiger Junge aus dem Eigenthal sein. Das hätte auch seinen Charme gehabt und ein paar Klischees gebrochen. Aber tief in mir habe ich gewusst: Diese Geschichte kann nur in Missouri spielen.