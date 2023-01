Nach Putins Abgang werde der Krieg in der Ukraine sofort enden, sagt der Autor. Doch dann werde der Krieg in Russland beginnen: ein Bürgerkrieg um die Macht.

Wir sitzen hier in einem warmen Café, die Menschen in der Ukraine frieren, weil Russland ihr Land zerbombt. Was geht Ihnen durch den Kopf?

Ich sehe diese Bilder jeden Tag vor mir. 2022 war ein schreckliches Jahr. So schlecht habe ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt. Ich habe mich immer mit der russischen Kultur identifiziert. Der Krieg hat mir diesen Boden unter den Füssen weggezogen. Nach der Mobilmachung ziehen Zehntausende Russen hörig in den Krieg. Ist das noch mein Volk? Ich habe nichts gemeinsam mit diesen Mördern, obwohl ich Russe bin.