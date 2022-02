Wohnen in Winterthur – «Ich habe niemandem eine subventionierte Wohnung weggeschnappt»

Christa Meier, im Wahlkampf ist verschiedentlich in Kommentarspalten und an Podien kritisiert worden, dass Sie in einer Genossenschaftswohnung wohnen – zu Recht?

Es stimmt, dass ich da wohne. Falsch ist aber, dass ich eine subventionierte Wohnung habe. Ich habe eine verhältnismässig teure Wohnung in der Genossenschaft und habe niemandem eine subventionierte Wohnung weggeschnappt. Mir haben die Kommentare gezeigt, dass viele Leute nicht wissen, was eine Genossenschaft ist. Das ist ja einfach eine rechtliche Form, bei der der Mietzins der sogenannten Kostenmiete entspricht, also ohne Rendite. Ich muss mich dafür nicht rechtfertigen, und ich bin auch nicht die Einzige im Stadtrat, die in einer Genossenschaftswohnung wohnt.