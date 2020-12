Pflegeleiter über Situation im Spital – «Ich habe noch nie so viele Ärzte weinen sehen» Das Kantonsspital in Aarau hat keine freien Intensivbetten mehr. Dem Leiter Pflege der Intensivmedizin zufolge ist das Pflegepersonal psychisch stark belastet.

Wegen der Belastung durch die Pandemie müssen viele Ärzte und Pfleger weinen: Martin Balmer vom Kantonsspital in Aarau schildert die Situation in der «Arena». Video: SRF

Was Martin Balmer am Freitag in der «Arena» sagte, liess die Gesprächsteilnehmer – mit dabei waren unter anderem die Bundesparlamentarier Alfred Heer (SVP) und Mattea Meyer (SP) – sowie Moderator Sandro Brotz sichtlich bewegt zurück. «Gestern kamen wir an den Punkt, an dem keine Intensivbetten mehr frei waren», sagt der Leiter Pflege Intensivstationen am Kantonsspital Aarau. «Der Aufwachraum musste zur Intensivstation umgebaut werden.». Innerhalb von einer Stunde seien drei neue Covid-Patienten dazugekommen.

«Die meisten Mitarbeiter können nicht mehr», sagte Balmer weiter. Diese Überlastung habe auch dazu geführt, dass er noch nie in 30 Jahren Intensivmedizin so viele Ärzte, Pflegende hat weinen sehen. «Sie weinen auch darum, weil sie die Qualität, die sie gerne erbringen würden, nicht gewährleisten können». Ein Ende sei nicht absehbar. Die Tatsache, dass gewisse Personen Corona nicht ernst nehmen und die Krankheit als Witz abtun, treffe seine Teamkollegen doppelt so hart.

Auch, dass die Massnahmen, wie das Tragen einer Schutzmaske, teilweise so kläglich umgesetzt würden, stimme nachdenklich, mache traurig und auch wütend. «Vergesst uns nicht und haltet die Schutzmassnahmen ein», sagt Balmer an die Politiker und die Bevölkerung gerichtet.

red