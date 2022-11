Jennifer Aniston über Kinderlosigkeit – «Ich habe versucht, schwanger zu werden» Jahrelang wurde die Schauspielerin als selbstsüchtig bezeichnet, weil sie kinderlos blieb. Nun spricht Aniston erstmals über ihre erfolglosen Versuche, Mutter zu werden. red

Die öffentliche Darstellung, dass sie selbstsüchtig und nur auf ihre Karriere fokussiert sei, habe sie lange verletzt: Jennifer Aniston bei einer Filmpremiere in New York. (28. Oktober 2019) Foto: Evan Agostini (Keystone)

Hollywoodstar Jennifer Aniston hat in einem Interview zum ersten Mal über ihren unerfüllten Kinderwunsch gesprochen. In ihren Dreissigern und Vierzigern habe sie eine schwere Zeit durchgemacht, sagte die 53-Jährige im Gespräch für die Dezember-Ausgabe des Magazins «Allure». «Ich habe versucht, schwanger zu werden. Es war ein schwieriger Weg für mich», erzählte sie. «All die Jahre und Jahre und Jahre der Spekulationen – das war wirklich hart.»

Sie habe sich In-vitro-Fertilisationsbehandlungen unterzogen, chinesische Tees getrunken und alle möglichen weiteren Dinge versucht. «Ich hätte alles dafür gegeben, wenn jemand zu mir gesagt hätte: ‹Lasse deine Eizellen einfrieren. Tu dir selbst einen Gefallen.›» Daran habe sie aber nicht gedacht. «Also bin ich heute hier. Der Zug ist jetzt abgefahren.»

«Viele Frauen versuchen zu spät, ein Kind zu bekommen» Michael von Wolff, Chefarzt der Abteilung Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin am Berner Inselspital

Frauen, welche die Mutterschaft hinausschieben möchten, haben die Möglichkeit, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Das sogenannte Social Freezing ist jedoch teuer und ethisch umstritten – vor allem nachdem Konzerne wie Apple und Facebook ihren Mitarbeiterinnen angeboten haben, die Therapie zu finanzieren, damit sie die Mutterschaft zugunsten der Karriere aufschieben. Ursprünglich war die Methode für krebskranke Frauen gedacht, weil Chemotherapie die Eizellen schädigen kann.

Auch in der Schweiz möchten viele junge Frauen zuerst einmal im Beruf Fuss fassen, ihre anderweitigen Interessen pflegen und den passenden Partner finden, bevor sie Mutter werden. Dennoch: Die heutigen Lebensentwürfe können biologische Realitäten nicht einfach vom Tisch wischen. «Viele Frauen versuchen zu spät, ein Kind zu bekommen», sagte Michael von Wolff, Chefarzt der Abteilung Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin am Berner Inselspital, Ende Februar gegenüber dieser Zeitung.

Die Fruchtbarkeit einer Frau nimmt Mitte 30 graduell und immer schneller ab. Zudem steigt das Risiko für Fehlgeburten. Mit 35 Jahren verliert etwa jede fünfte Frau ihr Kind während der Schwangerschaft, bei den 40-Jährigen bereits jede dritte. «Die meisten Frauen haben ab 42 keine guten Eizellen mehr», so von Wolff. Die Chancen einer Schwangerschaft seien um die 50 nur noch äusserst gering.

Wenn es mit der Elternschaft nicht klappt, suchen Paare häufig in einer Kinderwunschklinik Hilfe. Im Ausland gibt es auch die Möglichkeit der Eizellenspende. In der Schweiz ist diese Praxis verboten. Viele Schweizer Paare lassen sich deshalb in Ländern mit weniger strengen Gesetzen, zum Beispiel in Spanien, Griechenland oder Belgien, behandeln (lesen Sie zum Thema die Geschichte von Sandra und Christian Cesna: Sie sind für ihren Kinderwunsch nach Finnland gereist).

Das Parlament will die Eizellenspende jedoch legalisieren. Mit ihrem Ja zur Motion «Kinderwunsch erfüllen, Eizellenspende für Ehepaare legalisieren» haben die eidgenössischen Räte in der vergangenen Herbstsession eine Debatte lanciert. In einem ersten Schritt ist es nun am Bundesrat, ethisch schwierige Aspekte des Verfahrens zu diskutieren.

«Gott bewahre, dass eine Frau erfolgreich ist und kein Kind hat» Jennifer Aniston

Jennifer Aniston selbst bereut ihre fehlgeschlagenen Versuche, schwanger zu werden, nicht. In der Zwischenzeit sei sie eher erleichtert, betont die Schauspielerin im Interview. Sie müsse sich nicht mehr fragen, ob eine Schwangerschaft vielleicht doch noch möglich sei. «Ich muss nicht mehr darüber nachdenken.»

Lange habe sie die öffentliche Darstellung verletzt, dass sie selbstsüchtig und nur auf ihre Karriere fokussiert sei. «Und Gott bewahre, dass eine Frau erfolgreich ist und kein Kind hat. Und der Grund, warum mein Mann mich verlassen hat, warum wir uns getrennt und unsere Ehe beendet haben, soll gewesen sein, dass ich ihm kein Kind schenken wollte. Das waren absolute Lügen.» Auch wegen der vielen unwahren Geschichten wolle sie die Wahrheit nun erzählen. «Ich habe nichts zu verbergen.»

Die Schauspielerin war zweimal verheiratet: Von 2000 bis 2005 mit Brad Pitt und von 2015 bis 2017 mit Justin Theroux. An einer dritten Ehe habe sie zurzeit kein Interesse. «Sag niemals nie», wird Aniston zitiert. «Ich hätte gern eine Beziehung. Es wäre wunderbar, nach Hause zu kommen, jemandem in die Arme zu fallen und zu sagen: ‹Das war ein harter Tag.›»

In den sozialen Medien erhielt Aniston nach der Veröffentlichung ihres Interviews viel Zuspruch. Auch Ihr Ex-Mann Theroux kommentierte den Beitrag zum Interview auf Anistons Instagram-Account mit einem Herz und einem Fauststoss.

Es ist nicht das erste Mal, dass Aniston sich zu Spekulationen zu ihrer Kinderlosigkeit äussert. Ihre Frustration über die Gerüchte veranlasste Aniston, im Jahr 2016 einen Gastbeitrag für die «Huffington Post» zu schreiben. Darin kritisierte sie die Medien für ihre Besessenheit über ihren reproduktiven Status und ihre Behandlung von Frauen im Allgemeinen. «Ich musste diesen Beitrag schreiben, weil es mich so wahnsinnig machte», sagt sie nun über diesen Beitrag. «Ich bin nicht so übermenschlich, dass mich all diese Spekulationen kaltlassen.»

