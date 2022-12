Adventskalender 24 – Ich hätte lieber Salami gehabt Zum Thema Essen an Heiligabend fallen mir als Erstes belegte Brötchen ein. Vermutlich gibt es dafür einen edleren Namen, aber wir nannten sie so. Helmut Dworschak

Bei so einem Buffet wäre bei Dworschaks nicht viel liegen geblieben. Die Frage bleibt: Wer belegt ein Canapé vollständig mit Büchsenspargel? Foto: Marc Dahinden

An Heiligabend gab es «etwas Einfaches»: belegte Brötchen. Das waren Toastbrotscheiben mit zum Beispiel Sulz, Eiern, Schinken, russischem Salat oder Salami drauf. Selbstverständlich, und das war das Wichtigste, immer mit Mayonnaise garniert. Die offizielle Begründung für die Brötchen lautete, dass sie schnell gemacht sind. Heute frage ich mich, ob das stimmt. Wäre es darum gegangen, Zeit zu sparen, hätte man auch Käseschnitten machen können.

Es gab abstossende Exemplare, belegt mit Spargeln aus der Büchse. Sie waren für die Erwachsenen bestimmt, also für meine Eltern. Regelmässig blieben davon welche übrig. Da lagen sie nun auf dem Silbertablett und gaben mir Rätsel auf: Wozu sind sie gut, und warum schaffe ich es nicht, die Spargeln in Salami zu verwandeln?

Heute frage ich mich: Warum musste überhaupt Zeit gespart werden? Wir hatten an Weihnachten nie Gäste. Vielleicht gab es «etwas Einfaches», weil Weihnachten so besetzt war mit komplizierten Wünschen, erfüllbaren und unerfüllbaren, dass meine Mutter nicht den Nerv hatte, an Heiligabend auch noch zu kochen. Vielleicht hatte sie dazu keine Lust, weil sie das schon das ganze Jahr über machte, oft zweimal am Tag.

Später ersetzte meine Mutter die Brötchen durch Schinken im Teig. Den Schinken im Teig später durch dieses «Fondue» mit in Öl getunktem, rohem Fleisch. Das gefiel ihr, weil es neu war und weil es dazu Fertigsaucen im Glas zu kaufen gab. Damit waren wir dann eine moderne Familie.

