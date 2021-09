Umbaupläne Brocki-Saland – «Ich hätte sicher weitergemacht, solange es geht» Sonja und Bernhard Kistler führen das Brocki-Saland seit 20 Jahren – ein wildes Sammelsurium mit viel Krimskrams. Wie gehen sie damit um, dass bald Schluss sein könnte? Rafael Rohner

Sonja Kistler legt Wert auf Freundlichkeit: Für das Bild hat sie ihre Schutzmaske abgenommen. Foto: Madeleine Schoder

Das alte Fabrikgebäude in Saland wirkt verlassen. Bei jedem Schritt knarren die Holzstufen. Bis sich in einem der oberen Stockwerke der Blick öffnet und in einen grossen, hellen Saal fällt: Hunderte Gegenstände liegen in Regalen, in Bananenschachteln, am Boden – Gläser, Puppen, Schränke und ein Camping-WC. Es gibt wohl nichts, dass es hier nicht gibt. Und mittendrin an der Kasse steht Sonja Kistler.

Die 70-Jährige hat das Brocki-Saland vor 20 Jahren mit ihrem Mann Bernhard übernommen, die beiden haben hier ihr kleines Paradies geschaffen. Dazu gekommen ist es damals mehr oder weniger durch Zufall. Er führte in der Nähe eine Autogarage. Sie beide waren gern auf Flohmärkten unterwegs, da bot sich ihnen die Gelegenheit, das Brocki zu mieten, das es schon zuvor gab.