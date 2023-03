Stabhochspringerin Angelica Moser belegt an der Hallen-EM in Istanbul Rang 6 und verpasst es somit ihren Titel vom vorletzten Jahr zu verteidigen.

Angelica Moser kam an der Hallen-EM in Istanbul nie richtig auf Höhen.

Angelica Moser, vor zwei Jahren in Polen wurden Sie Hallen-Europameisterin. Nun standen andere Schweizerinnen und Schweizer im Fokus. Ihr Kommentar?

Was nicht gelang. Sie schieden in einem hochstehenden Wettkampf auf 4,60 m aus. Die Siegeshöhe betrug 4,80 m. Warum ging es bei Ihnen nicht höher? Vor zwei Jahren sprangen Sie 4,75 m…

Ende Januar wurden sie durch eine Fussverletzung gebremst. Wie stark?

Die Schmerzen im Fuss verunmöglichten jene Vorbereitung, die ich nötig gehabt hätte. Wir mussten in den letzten Wochen ziemlich viel anpassen im Training. Um den Fuss möglichst wenig zu belasten, habe ich beispielsweise alle Sprinttrainings auf dem Alta-G, dem Anti-Schwerkraft-Laufband, durchgeführt. Auch haben wir den Fuss nie zwei Tage hintereinander belastet. Dass nun Qualifikation und Final an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfanden, war in dieser speziellen Situation natürlich auch nicht von Vorteil. Im Nachhinein muss ich mir eingestehen: Ich war physisch und psychisch nicht bereit.