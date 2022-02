Transidentität in Winterthur – «Ich hatte nie Zweifel daran, dass ich zu den Jungs gehöre» Justin ist seit Anfang Jahr auch auf dem Papier männlich. Er hat sein Geschlecht auf dem Zivilstandsamt angepasst. Auch körperlich wird er durch die Hormone immer mehr zum Mann. Elisabetta Antonelli

Justin nimmt seit letztem Frühjahr männliche Hormone. Dadurch ist seine Stimme tiefer geworden und er hat mehr Muskeln bekommen. Foto: Enzo Lopardo

Wenn Justin Wacker die Tür an seinem Zuhause in einem beliebten Winterthurer Familienquartier öffnet, blickt man in die dunklen Augen eines jungen Mannes. Kurzhaarschnitt mit einigen Locken, hochgekrempelte Jeans, blauer Pulli mit dem Markenzeichen von Nike darauf. Das Logo ziert auch Socken und Finken. Der Familienhund, ein schwarzer Goldendoodle, springt vor Freude an uns hoch. «Er will nur ‹Hallo› sagen», sagt der knapp 17-jährige Justin. Der Jugendliche wohnt in einem älteren Einfamilienhaus mit modernem Anbau und Garten. Sein grosszügiges Zimmer im Dachstock hat sich Justin schlicht eingerichtet. Er sitzt auf seinem braunen Ledersofa und erzählt seine Geschichte.