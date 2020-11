Zur Person Infos einblenden

Der 48-jährige Roland Hoffmann eröffnete 2001 in Pfungen «Roli’s Bike Station», wo er Velos verkauft und repariert. Seine Frau Theres unterstützt ihn seit 2002. Die beiden haben einen Mechaniker und einen Lehrling angestellt. Hoffmann ist zudem dem einen oder anderen Handballfan schon begegnet: Er ist DJ bei den Spielen von Pfadi Winterthur. Ausserdem ist er als Vorstandsmitglied von 2 Rad Schweiz Zürich tätig, dem Dachverband für Fahrräder und Motorräder. Weiter ist er in der freiwilligen Feuerwehr Pfungen-Dättlikon aktiv.