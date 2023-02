Talent des HC Rychenberg – «Ich hielt es anfänglich für einen Scherz» Mit erst 17 Jahren gibt Torhüter Eric Kunz für den HC Rychenberg sein unverhofftes Debüt in der Unihockey-NLA. René Bachmann

Torhüter Eric Kunz sprang am Wochenende bei zwei NLA-Spielen des HC Rychenberg ein. Foto: PD

Mit Pascal Meier und Luca Locher besitzt der HC Rychenberg eines der besten, wenn nicht gar das beste Torhüterduo der Schweiz. In der Doppelrunde zum Abschluss der Qualifikation am Wochenende fehlte jedoch Pascal Meier, der Goalie der A-Nationalmannschaft, aufgrund einer Verletzung. Und nach gut 20 Minuten musste am Samstag im Heimspiel gegen Waldkirch St. Gallen auch noch Luca Locher, der Keeper U23-Nationalmannschaft, wegen Übelkeit Forfait geben. Ein Glück, dass die Winterthurer mit dem 17-jährigen U21-Torhüter Eric Kunz ein grosses Talent in der Hinterhand hatten.

Wie kam es dazu, dass Sie als Ersatz für Nationalgoalie Pascal Meier einsprangen? Diese Entscheidung wurde von den Trainern gefällt. Ich freute mich sehr über diese Herausforderung.

Wie geschah es, dass Sie kurz nach dem Beginn des zweiten Drittels auch gleich Ihre Premiere in der Prime League feiern konnten? Luca Locher musste seinen Einsatz aus gesundheitlichen Gründen abbrechen.

Mit 17 Jahren dürften Sie einer der jüngsten, wenn nicht der jüngste Debütant auf der Goalieposition sein in der Geschichte der NLA. Ich weiss nicht, ob ich der jüngste Debütant bin. Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich sah es einfach als eine erstklassige Möglichkeit, die ich nutzen wollte. Dank des jahrelangen Trainings mit Goalietrainer Mirco Castelletti fühlte ich mich bestens auf diese Aufgabe vorbereitet.

Wie nervös waren Sie, als Sie über Ihren Einsatz informiert wurden? Und wie war es danach auf dem Spielfeld? Ich hielt Mircos Aufforderung, mich warm zu machen, anfänglich für einen Scherz. Nach erneutem Nachfragen, merkte ich, dass es ihm sehr ernst war. So begab ich mich mit Niklas Rutz auf den Weg zum Aufwärmen. Kurz nach dem Beginn des zweiten Drittels gab mir Luca Locher das Zeichen zum Wechsel. Viel Platz für Nervosität blieb nicht. Ich fokussierte mich ganz auf das Spiel.

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem knapp 40-minütigen Einsatz gegen Waldkirch? Ich bin mit meinem Debüt zufrieden. Ich konnte das Spiel geniessen und werde auf diesen Erfahrungen aufbauen können.

Wie muss man sich die Unterstützung durch die Trainer und Mitspieler vorstellen? Ich fühlte mich vom Team sehr gut aufgenommen. Pascal Meier gab mir ein «Geniesse es einfach» mit und auch die Worte von Markus Lindgjerdet – «Keep on smiling, Eric» – unterstützten mich.

Wie sehr spürten Sie am Samstag, dass Sie zuvor bereits 60 Minuten mit der U21-Mannschaft in den Knochen hatten? So gut wie gar nicht. Ich spielte einfach und freute mich an der unglaublichen Stimmung in der Axa-Arena.

Welche Lehren ziehen Sie aus dem Spiel? Ich kann im Moment noch keine Lehren ziehen. Mir ist jedoch die eine oder andere Szene in Erinnerung, die ich mit Mirco besprechen werde.

Haben Sie sich wie ein Feldspieler bei dessen erstem Tor einen Ball gesichert? Ich erhielt von Pascal Meier einen Ball mit der Aufschrift «1. LUPL-Match 11.2.2023 HCR vs WaSa».

Am Sonntag kamen Sie in Chur gleich nochmals zum Einsatz… Vor diesem Spiel wusste ich, dass ich das Spiel von Beginn an spielen würde. Dementsprechend war die Nervosität einiges ausgeprägter. Wieder erhielt ich viel Unterstützung von den Mitspielern, dem Betreuerstab und den Fans. Wir dominierten das Spiel, wodurch ich nur selten zum Zug kam. Ich bin aber mit meinen Aktionen grundsätzlich zufrieden.

