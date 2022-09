Kolumne «Stadtverbesserer» – Ich Jedermann Jeder möchte einzigartig sein. Doch auch das Leben als einer von vielen hat seinen Reiz. Mit einem Allerweltsnamen perlen Sünden ab wie von Teflon. Michael Graf

Michael Grafs gibt es viele. Manche sehen sogar ähnlich aus. Artikel im «Rheinthaler». Screenshot: red

Wie schreibt man so über einen Gerichtsfall, dass die Beschuldigten anonym sind, aber die Leserschaft dem Geschehen folgen kann? Früher war es üblich, sich Namen auszudenken, die man nicht im Telefonbuch fand. Heutzutage steht kaum noch jemand unter 40 im Telefonbuch. Ausser der Schreibende selbst; seit er sich als Kind mithilfe des Telefonbuchs das Lesen beibrachte, war es sein Ehrgeiz, einmal selbst drinzustehen.

Der Hinweis «Name geändert» reicht im Internetzeitalter leider nicht mehr. Gibt es zufällig tatsächlich eine Person, die den erfundenen Namen trägt, hat sie ein Problem. Spätestens, wenn sie einen Job sucht. Dann wird der Personalmensch sie unter den ersten Resultaten der Internetsuche als fiesen Schläger oder ertappte Betrügerin betitelt finden. Kein guter Ersteindruck!

Wir sind Legion

«Moment», sagte der Stadtverbesserer in die Runde: «Nehmt doch mich als Pseudonym. Ich melde mich freiwillig.» Mit einem Namen ausgestattet, den es im deutschsprachigen Raum mehrere Hundert Mal gibt, perlt nämlich alles an ihm ab. Als Michael Graf kann man alles sein: Mathelehrer an der Kantonsschule, Handwerker in Oberi, Chirurg am Spital Münsingen oder Bruder der Tennislegende Steffi Graf. «Mach dir einen Namen», hatte einst ein Chef als Jahresziel formuliert. «Wie denn?», entgegnete der Stadtverbesserer.

Eine Kollegin entdeckte einen Artikel im «Rheintaler», der über «die HV des doppelten Michael Graf» berichtet. Die Guggenmusik Bazzaschüttler hatte sich im Restaurant Hirschen in Hinterforst versammelt. Dabei wurde Michael Graf (Eidberg) zum Ehrenmitglied gewählt und sein Namensvetter Michael Graf (Marbach) als Neumitglied aufgenommen.

Als Michael Graf wird man nicht berühmt. Aber eben, es bleibt umgekehrt auch keine Sünde an einem hängen. Bis die Gesichtserkennung sich durchsetzt. Doch ein kurzer Blick auf das Bild im «Rheintaler» lässt erschauern: Das Neumitglied Michael Graf sieht aus wie die junge Kopie des Ehrenmitglieds Michael Graf, nur ohne Kinnbart. Wenn das mal nicht der Chef sieht! Die Botschaft ist klar: Ich bin leicht zu ersetzen.

Michael Graf ist Leiter des Ressorts Stadt Winterthur beim «Landboten», für den er seit 2005 schreibt. Er ist diplomierter Gymnasiallehrer für Englisch und Geschichte. Mehr Infos

