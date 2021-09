Winterthurer Stadträte und ihre Kunst – «Ich kann die absurd hohen Preise für Kunst nicht nachvollziehen» Die Winterthurer Stadträtinnen und Stadträte verraten, welches Kunstwerk sie für ihr Büro ausgesucht haben. Und was bei ihnen an der Wand hinge, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Heute Jürg Altwegg (Grüne), Vorsteher Departement Schule und Sport. Aufgezeichnet: Patrick Gut

Die Scherenschnitt-Collage erinnert Jürg Altwegg an seine verstorbene Schwiegermutter Eva Brenner. Foto: Marc Dahinden

«Zu Lebzeiten hat meine Schwiegermutter Kunsttherapeutinnen und Kunsttherapeuten ausgebildet. Sie verfügte selber über einen grossen Fundus. Und so habe ich ihr gesagt, ich würde gerne etwas aus ihrem Werk in meinem Büro an die Wand hängen. Wir sind dann in ihren Keller gestiegen.

Sie hat mir eine Serie von vier Scherenschnitt-Collagen, welche die vier antiken Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft repräsentieren, als Dauerleihgabe überlassen. Die Idee mit den vier Elementen finde ich speziell. Eine tiefere Bedeutung hat das für mich allerdings nicht.