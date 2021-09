Angelica Moser nach ihrem Unfall – «Ich kann jetzt immerhin wieder spazieren» Vor einem Monat brach Angelica Moser im Training der Stab und die Hallen-Europameisterin aus Andelfingen stürzte auf den Kopf. Die genauen Konsequenzen sind nach wie vor unklar. Jörg Greb

Angelica Mosers Zukunft als Stabhochspringerin ist weiterhin offen. Claudio De Capitani (Freshfocus)

Auf diesen Donnerstag hatte sich Angelica Moser so sehr gefreut. Nach den Olympischen Spielen in Tokio und dem unglücklichen Ausscheiden bereits in der Qualifikation hatte sich die Stabhochspringerin für die zweite Saisonhälfte Revanche geschworen. Und «Weltklasse Zürich», das Heimmeeting mit den grandiosen Umfeld, hatte sie für sich als «den Höhepunkt» definiert. «Zeigen, was ich kann. Zeigen, dass ich mich inmitten der Weltbesten profilieren kann», wollte die Andelfingerin.

Mit dem schweren Trainingsunfall vom 10. August in Magglingen waren diese Pläne auf einen Schlag durchkreuzt. Im Training brach Mosers Stab in der vollen Biegung entzwei. Ein Teil des Stabes entlud sämtliche Energie und schlug zurück auf ihren Rücken. Aus rund 3,5 m Höhe stürzte die 23-Jährige nach unten.