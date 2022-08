Exhibitionisten an der Töss – «Ich kann sehr wohl unterscheiden, ob ein Mann uriniert oder onaniert» Eine Frau schildert, wie sie an der Töss wiederholt von Exhibitionisten belästigt wurde. Sie sei bei weitem nicht die Einzige, die solche Erfahrungen gemacht habe. Patrick Gut Madeleine Schoder (Fotos)

Im Abschnitt zwischen der Brunibrücke und der Kyburgbrücke sollen Exhibitionisten wiederholt Frauen belästigt haben. Foto: Madeleine Schoder

Dass zwei junge Frauen an der Thur bei Andelfingen von Blüttlern dumm angemacht und belästigt worden sind, scheint kein Einzelfall zu sein. Eine Winterthurerin, die anonym bleiben will, berichtet von verstörenden Vorfällen an der Töss.