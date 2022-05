Gedanken einer Ukrainerin, Teil 8 – «Ich kann wieder in die Schule» Liudmyla Shumska floh mit ihrem Mann Peter und der Enkelin Anna nach einem Bombenangriff aus Kiew. Nun schreibt sie aus Russikon über ihre Erfahrungen als Flüchtling. Liudmyla Shumska

Anna (sitzend, l.) inmitten ihrer neuen Mitschülerinnen und Mitschüler. Foto: PD

Im Ehebett unserer Wohnung schlafe ich zusammen mit meiner 14-jährigen Enkelin Anna. Es ist meine Pflicht, ihr ein bisschen Nähe zu geben und Mutterersatz zu sein. Kürzlich sagte sie zu mir, dass dies der erste Krieg in ihrem Leben sei. Sie wollte mit mir darüber reden, um die Geschehnisse besser bewältigen zu können. Das brachte mich auf die Idee, sie um einen Aufsatz über ihr Leben in der Schweiz zu bitten.

Sie schrieb:

«Da ich mein Gymnasium in der Ukraine verlassen musste, war ich froh, dass ich hier schon ab dem dritten Tag zur Schule gehen durfte. Schüler*innen und Lehrer*innen sind sehr aufmerksam. Die ersten Schülerinnen, die ich kennen lernte, waren Aida, Siana und Lina. Sie waren besonders freundlich zu mir und meiner neuen ukrainischen Freundin Lena, die in Rumlikon wohnt.

«Eigentlich ist es hier in Russikon schön. Aber ich freue mich auch auf das Ende des Krieges.» Anna (14), Enkelin von Kolumnistin Liudmyla Shumska

Meine Klassenkameradinnen wollen von mir auch ukrainische Wörter lernen. Jetzt sagen alle dawei, dawei anstatt hopp, hopp. Speziell finde ich das Kochen und Backen hier in der Schule. Das gibt es in der Ukraine nicht. In der nächsten Woche darf ich mit meiner Klasse auf eine Schulreise. Ich kann vor lauter Vorfreude kaum mehr schlafen.»

Mit dem ersten Kuchen kam sie voller Stolz nach Hause, verschnitt ihn und gab allen im Haus ein Stück zum Probieren. Sie sammelt alle Rezepte.

«In der Ukraine leben wir in einer Neubausiedlung ausserhalb von Kiew im 19. von 22 Stockwerken. Als der Krieg begann, mussten wir bei Bombenalarm jeweils durch das Treppenhaus in den Keller, Tag und Nacht. Das war nicht nur anstrengend, ich hatte auch viel Angst. Der Lift durfte wegen der Bomben nicht benutzt werden.

Versucherli vom Beck

Hier in Russikon liebe ich die kleinen Häuser, die Natur vor der Haustür mit bunten Wiesen, die Kühe, die Ziegen, viele Pferde, und man kann so richtig schön vom Haus aus spazieren. Das Einzige, was ich vermisse, sind die riesigen Sonnenblumenfelder, die es nur in der Ukraine gibt.»

Anna ist noch zu jung, um zu wissen, dass die Sonnenblumen erst im Sommer und Herbst blühen.

«Eigentlich bin ich noch schön schlank und man nennt mich manchmal auch mager. Wenn die wüssten, was ich alles essen kann. Ich liebe alles, was man hier zum Essen kaufen kann. Sehr gerne esse ich Käse und will alle Sorten ausprobieren. Nun bin ich sicher schon bei 25. Ich liebe aber auch Schokolade und all die feinen Süssigkeiten, die ich hier beim Ehriker-Beck sehe. Weil ich so dünn bin, bekomme ich oft ein Versucherli spendiert. Alle sagen mir, ich könne nicht so schnell dick werden. Unser Vermieter Helmut nennt die Patisserie Schlankmacherli. Aber ich glaube, das stimmt auch nicht ganz.

Eigentlich ist es hier in Russikon schön. Aber ich freue mich auch auf das Ende des Krieges. Und auf meine Freund*innen. Dort, wo ich richtig zu Hause bin. Von Mama bekam ich ein eigenes Handy, damit ich sie immer anrufen kann. Sie hat auch Heimweh nach mir und möchte mich wieder einmal richtig lang in den Arm nehmen, weil ich das einzige Kind von ihr und Papa bin. Wenn ich von Ludmilla oder Peter höre, dass in Kiew Bomben gefallen sind, rufe ich schnell meine Mutter an. Ich will dann wissen, ob Mama und Papa noch leben und ob unser Haus noch steht. Sonst habe ich aber immer genug zu tun mit Freundinnen besuchen, spazieren gehen, Hausaufgaben machen und – manchmal auch mit Heimweh haben.»

