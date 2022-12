Über Jahrzehnte hinweg wurde behauptet, Max Frisch sei eine Art Monster gewesen. Der Autor habe seine frühere Partnerin Ingeborg Bachmann auf dem Gewissen, die 1973 starb. Nun sind die Briefe zwischen Frisch und Bachmann, die bisher unter Verschluss waren, als 1000-seitige Buchausgabe erschienen. Jetzt heisst es, Max Frisch sei kein Monster, Ingeborg Bachmann kein Opfer. Ist das so, Frau Pelloni?

Gewiss bringt dieser Briefwechsel manch neue Erkenntnisse, was die Beziehung zwischen Bachmann und Frisch angeht. Die Briefe sorgen für biografische Korrekturen, obwohl ich denke, dass ihre Bedeutung ganz woanders liegt, nämlich in der Verflochtenheit mit dem literarischen Werk und in der Sprache, die hier gefunden wird, um die Ambivalenzen und die Schwierigkeiten der Liebe auszudrücken. Jedenfalls ist Bachmanns Rolle am Beginn der Beziehung eindeutig eine aktive: Sie ist fest entschlossen, die unglückliche Liebe zum Dichter Paul Celan hinter sich zu lassen und eine neue Bindung einzugehen. Wie diese Bindung gestaltet sein sollte, erweist sich von Anfang an als problematisch. Frisch wollte keine Liebe «im Hauptberuf», und Bachmann war ja eigentlich grundsätzlich gegen die Ehe. Dennoch nennt sie Frisch auch gleich ihren «Strahlenschutz», will etwas «Normales» begründen und in die bürgerliche Ordnung aufgenommen werden. Und Frisch macht ihr später dann auch einen Heiratsantrag.