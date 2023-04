Aus gesundheitlichen Gründen kann der Kanadier nie mehr als Trainer wirken. Wie es dazu kam und was er als künftiger Berater des EHC Kloten auf keinen Fall tun will, erzählte er im «Eisbrecher»-Podcast.

«Ich konnte am Ende nur noch mit grosser Unterstützung anderer arbeiten»

Die Reise als Trainer ist zu Ende, eine neue Reise im EHC Kloten beginnt: Jeff Tomlinson, fotografiert in der Garderobe der Mannschaft.

Jeff Tomlinson, hat Ihr Kopf schon akzeptiert, dass Sie ab sofort kein Eishockeytrainer mehr sind?

Im Moment ist das noch nicht möglich. Jetzt, in dieser Phase nach dem Saisonende deiner Mannschaft, hast du als Headcoach sowieso eher weniger zu tun, im Moment übernimmt vor allem der Athletic Coach. Im Juli würde es für mich dann so richtig losgehen mit der ganzen Planung der nächsten Saison. Wenn diese Phase kommt, dann wird mich das treffen. Da werde ich wohl erstmals so richtig denken: Wow!