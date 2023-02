Der grosse deutsche Entertainer über seine Freude an der neuen Medienwelt, sein Image als «alter weisser Mann» und den Streit am Zürcher Schauspielhaus.

Herr Schmidt, am Schauspielhaus Zürich werden die Verträge des Leitungsteams nicht verlängert – vor allem wegen der schlechten Auslastung und zu viel «Wokeness» am Haus.

Die haben im Sinne des Zeitgeists sicher alles richtig gemacht. Das Schauspielhaus Zürich ist nicht irgendeine Klitsche, sondern ein Haus mit grosser Geschichte und Geld. Das Publikum will dort Schauspieler sehen. Stars, die sie über mehrere Produktionen verfolgen können. Nur mit Projekten, Überschreibungen und «Wilhelm Tell nach Schiller» scheint das nicht funktioniert zu haben. Ich bin da wirklich unsentimental und würde sagen: Machen wir Broadway, machen wir Westend. Es heisst nicht von ungefähr «Show-Business»: Ich muss die Plätze verkaufen, sonst ist die Bude dicht. Das habe ich oft am Theater erlebt: 20 Prozent Platzausnutzung, und man sagte, wir sind zu radikal für diese Spiesser. Dabei war es einfach nur stinklangweilig. Die viel beschimpften Abonnenten kommen ja meistens sogar noch. Aber die will man nicht mehr. Frage ich immer: Habt ihr denn neue?