Influencer Joung Gustav – «Ich lebe nicht schlecht, aber ziemlich normal» Der Zürcher Joung Gustav wurde mit Herumalbern am Stadelhofen berühmt. Nun hat er einen grossen Deal mit einem Grossverteiler ergattert – und denkt übers Altern als Influencer nach. David Sarasin

Befindet sich auf dem Hoch seiner Karriere: Influencer Joung Gustav. Foto: Silas Zindel

Joung Gustav ist ein Schweizer Superstar, den fast niemand über 40 kennt. Seine Bekanntheit verdankt er Videos auf Tiktok (5 Millionen Follower), Instagram (300’000 Follower) und Youtube. Bei einem kurzen Spaziergang durch den Zürcher HB an einem Mittwochnachmittag sprechen ihn mehr als ein Dutzend Jugendliche an, die mit ihm ein Selfie machen wollen. «Lueg, das isch de Guschti», sagt eine Frau Anfang 20, nachdem sie zuerst an ihm vorbeigegangen ist, ohne etwas sagen. Wieder ein Selfie. Der Reporter und der Influencer setzen sich für das Gespräch in die Brasserie Féderal.