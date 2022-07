Statistiken und Kritiken zeigen, Sie gehören zu den besten Goalies in der Schweiz, was sagt Ihnen das?

Wenn Sie mich fragen, ob ich mir vertraue: ja. Ich will nicht arrogant klingen, aber ich weiss, was ich kann. Und ich denke, ich habe das auch gezeigt. Ich genoss diese Saison wirklich, das war etwas, was ich lange vermisste, diese Freude am Fussball. Dieses Gefühl wollte ich zurück, und es funktionierte.