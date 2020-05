Zuckerbäckerin in Elgg – «Ich mache keine Buttercreme, das ist einfach nicht fein» Ramona Pomahatsch-Hollenstein arbeitet nachts in einer Bäckerei, tagsüber stellt sie in ihrer Küche Torten und Zuckerfiguren her. Bald eröffnet sie in Elgg einen eigenen Laden. Nicole Döbeli

Ramona Pomahatsch-Hollenstein stellt als Konditorin und Zuckerbäckerin alles her, was die Kunden sich von ihr wünschen. Foto: Enzo Lopardo

Fünf bis acht Torten bäckt Ramona Pomahatsch-Hollenstein pro Woche bei sich zu Hause in Elgg für ihren Onlineshop Zuckerartistik.ch. In der Bäckerei Bossart in Brütten arbeitet sie zudem Teilzeit in Nachtschichten, damit das «Grobe» und Körperliche auch einen Platz in ihrem Leben hat. Im August will sie an der Elgger Vordergasse ein Ladenlokal eröffnen und ihre Torten und Zuckerfiguren vor Ort verkaufen.