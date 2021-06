Podcast zum Schweizer Nationalteam – «Ich mag dieses Schweizer Team sehr – gerade weil es nerven kann» Warum hauen immer alle auf Haris Seferovic drauf? Wieso ist da immer diese Aufregung um die Schweizer Nationalmannschaft? Und darf man jetzt an den Viertelfinal glauben? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Faszinierend, diese Wiedergeburt aus der Asche von Rom. Genau in dem Moment, in dem die Schweizer Nationalmannschaft liefern muss, ist sie wieder da, als wäre es das Normalste der Welt. Und so sagt Samuel Burgener nach dem Schweizer 3:1 gegen die Türkei in unserem Fussball-Podcast: «Ich habe diese Mannschaft einfach sehr, sehr gerne. Eben gerade, weil sie mich unfassbar nerven kann mit dieser Haaraktion und der hundsmiserablen Leistung gegen Italien. Und dann kommt wie auf Knopfdruck so eine Leistung wie gegen die Türkei. Und das berührt mich.»

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite. Oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Nur ist mit dem Sieg über die Türken etwas noch nicht klar: wie viel Qualität die aktuelle Mannschaft tatsächlich hat. «Vielleicht reicht es einem Xherdan Shaqiri ja schlicht nicht mehr, um gegen ein Topteam wie Italien zu bestehen?», befürchtet Burgener: «Aber gegen einen Gegner wie die Türkei, da ist er noch in der Lage, mit zwei tollen Toren den Unterschied zu machen.»

Für Ueli Kägi wird sich die Klasse des Schweizer Teams erst in einer Begegnung mit einer «Topnation in einem K.-o.-Spiel» zeigen: «Vorher kann diese Frage gar nicht beantwortet werden.»

Warum trotzdem drei Viertel unserer Diskussionsteilnehmer an eine Viertelfinalqualifikation der Schweizer glauben, hören Sie in unserem Podcast.

