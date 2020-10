Blocher gibt Interview – «Ich merke, die Kräfte lassen nach» SVP-Übervater Christoph Blocher wird am Sonntag 80 Jahre alt. In einem Interview deutet er nun an, sich ganz aus der Politik zurückzuziehen.

Macht sich Gedanken übers Alter: Christoph Blocher. Twitter/Andy Müller

«Ich merke, die Kräfte lassen nach - das Gedächtnis zum Beispiel», sagt Christoph Blocher in einer Vorabmeldung von 10vor10-Journalist Andy Müller. «Man muss auch bescheiden sein und sagen, es hört dann mal auf», so der SVP-Übervater weiter. Man müsse nicht meinen, es ginge immer weiter. «Man kennt ja die ‘Muggen’ der alten Leute.» Mit der Zeit ginge das in Richtung Sturheit. «Und hier muss man rechtzeitig die Weichen stellen.»

Folgt mehr.

cpm