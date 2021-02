Der Sieg in der Sendung «Sing It Your Way» bringt Ihnen 10’000 Franken und einen Auftritt im Hallenstadion. Was bedeutet er für Sie persönlich?

Nach einem Jahr, in dem so vieles abgesagt wurde, konnte ich nun doch noch zeigen, was für Musik ich herausgebracht habe. Natürlich bin ich glücklich darüber, dass das jetzt so gut angekommen ist.