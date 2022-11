Reportage von Zürcher Automesse – «Ich muss erst meine Frau fragen» Wer kauft das Auto? Er oder sie? Wer sucht das Fahrzeug aus? Sie oder er? Werden an der Auto Zürich überhaupt Autos gekauft? Ein Besuch verschafft Klarheit. Jean-Marc Nia

Julia Lingg und Andrit Berisha sind sich beide ziemlich sicher, dass meistens die Frau beim Kauf das letzte Wort hat. Foto: Urs Jaudas

«Wir sind hier, um uns ein einfach ein bisschen die Neuheiten anzuschauen.» Ein Auto kaufen wollten sie nicht, sagt Herr Zanetti, der mit seiner Frau die Messe an diesem Samstagnachmittag besucht. Das Ehepaar kommt aus Turbenthal und begutachtet gerade ein Modell von DS Automobiles. Noch nie gehört? Wer keine Ahnung hat von Autos, macht an der Auto Zürich die Bekanntschaft mit so mancher Marke.