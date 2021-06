Radrennfahrer Lukas Rüegg - «Ich musste leiden in der Hitze»

Lukas Rüegg, Sie sind am Sonntag die Schweizer Meisterschaft gefahren und haben zuvor erstmals die Tour de Suisse absolviert. Wie stufen Sie ihre Leistungen ein?

Der 15. Platz an der Schweizer Meisterschaft ist ok, aber ich hätte mir einen Platz in den Top 10 gewünscht. Ich hatte grosse Mühe mit der Hitze und musste leiden. Ich hoffte sogar auf Regen, doch der kam erst nach der Zieleinfahrt. An der Tour de Suisse hatte ich gehofft, in den ersten drei, etwas einfacheren Etappen einmal vorne mitfahren zu können. Aber es war eine sehr zähe Woche. Gegen Ende wurde es mit den schwierigen Etappen immer schwieriger.