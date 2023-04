Interview mit kanadischer Pop-Sängerin – «Ich musste mich von der Feist von damals distanzieren» Sängerin Leslie Feist hat ein Kind adoptiert – ohne einen Partner. Nun spricht sie über die Zwänge als alleinerziehende Mutter, den Tod ihres Vaters und warum sie «1234» nicht mehr spielen will. Sara Peschke

Ist ihrem früheren Ich «sehr dankbar, dass sie so verdammt hart gearbeitet hat»: Sängerin Leslie Feist. Foto: Sara Melvin

Zweimal hat Leslie Feist das Interview verschoben, weil sie krank war. Mit ihrer 3-jährigen Tochter musste die Sängerin so viel husten, dass sie eine Kehlkopfentzündung bekam: «Ich habe das Gefühl, wir waren jetzt über Monate nicht mehr richtig gesund.» Feist, wie sich die 47-jährige Kanadierin als Künstlerin nennt, hat das Mädchen kurz nach dessen Geburt adoptiert und zieht es allein gross. Während des Zoom-Gesprächs sitzt sie in einem dicken Wollpullover vor einer weissen Wand, an der ein abstraktes Kinderbild aus Wasserfarben hängt.