Nicole Reist am Race Across America – «Ich musste schon ein paarmal enorm leiden, aber das hat alles übertroffen» Rekord vor Augen, dann Stürze und höllische Schmerzen: Wie die Zürcherin das Extrem-Radrennen quer durch die USA dennoch gewann – und was sie immer noch ärgert. Tobias Müller

Totale Erschöpfung und Enttäuschung nach über zehn Stunden im Sattel: Nicole Reist wird von ihrem Team in Empfang genommen. Foto: Noah Diesing

Für Tausende Kilometer lief alles so, wie sich das Nicole Reist vorgestellt hatte: Die 38-jährige Zürcherin führte das Race Across America, das wohl härteste Langdistanz-Radrennen der Welt, an – auch vor allen Männern. Reist befand sich auf Kurs, den Streckenrekord der Frauen zu brechen, und hatte zeitweise auf den Zweitplatzierten über 200 Kilometer Vorsprung.