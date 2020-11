Die Pandemie und ich – «Ich plane keine neuen Anlässe» Wie beeinflusst Covid-19 unser Leben? Menschen aus Winterthur und Umgebung erzählen in dieser Serie von ihrem Pandemiealltag. Heute: der Seuzacher Musiker und Konzertveranstalter Daniel Moos (57). Gabriele Spiller

Daniel Moos gewinnt auch dem konzertlosen Herbst schöne Seiten ab. Foto: Madeleine Schoder

«In dieser Minute geht es mir gut, ich bin am Mittelmeer und geniesse den blauen Himmel. Aber ich mag mich nicht erinnern, jemals so viel herumgesessen zu sein, nichts Produktives zu tun und nur abzuwarten, was ich nicht darf. Gestern rief mich ein Kunde fast unter Tränen an, um einen Anlass abzusagen. Ich habe versucht,

als Alternative ein Concert-Dinner zu entwerfen, aber wegen der Berner Personenobergrenze bei Veranstaltungen ging es nicht.

Zur Person Infos einblenden Daniel Moos ist Pianist, Dirigent und Produzent. Er ist in Seuzach aufgewachsen und arbeitet seit 27 Jahren Konzertformate für die Region aus. Er bewegt sich heute künstlerisch zwischen seinem Heimatort, dem Tessin, Italien und China. Sein Unternehmen International Music Productions gestaltet Firmen-Events, dazu tritt er kammermusikalisch auf. www.improductions.ch