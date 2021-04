Die Sensation der Lakers – «Ich sagte ihm, dass ich ihn liebe» Lakers-Trainer Jeff Tomlinson erzählt am Morgen danach, wie emotional er die Playoff-Qualifikation seiner Mannschaft gegen Biel erlebte. Kristian Kapp

Freude pur: Lakers-Trainer Jeff Tomlinson und die Umarmung mit Goalie Melvin Nyffeler. Foto: Screenshot Mysports

Ausgerechnet die Lakers. Die grössten Aussenseiter in diesem Pre-Playoff. Während Davos und Bern am Sonntag in ihrem Best-of-3 noch den letzten Playoff-Teilnehmer ausmachen, blickt Rapperswil-Jona nach dem 3:1-Sieg gegen Biel am Freitag erfreut auf ein erstes Mal seit 2008. Als Jeff Tomlinson am Samstag erwacht, sind die Erinnerungen an einen emotionalen Abend sofort wieder da: «Der erste Gedanke war: wow! Es geht weiter», erzählt der Kanadier. Rapperswils Trainer durchlebte in den letzten Stunden viele emotionale Momente, der freie Samstag kommt da gelegen.