Podcast zum Schweizer Fussball – «Ich sehe Videos und denke: Da kann etwas nicht stimmen» Welche Tricks gibt es bei Bewerbungsvideos? Wer profitiert, wenn Playoffs die Women’s Super League entscheiden? Sind die Schweizerinnen europäische Spitze? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Hoher Besuch in unserem Fussball-Podcast: Zur 124. Folge ist Sandy Maendly zu Gast, die wenige Stunden nach der Aufnahme zur Spielerin der Super League 2021 gewählt wird. Dazu kommt mit Danique Stein die Trainerin des FC Basel, die mit 106 Partien Rekordspielerin des FCB ist.

Kurz vor dem Wiederbeginn der Women’s Super League erzählen die beiden von ihren Erfahrungen auf dem Transfermarkt. Maendly, wie ihr erster Auslandtransfer eigentlich deswegen zustande kam, weil eine ihrer Kolleginnen schweizerisch-italienische Doppelbürgerin ist. Und Stein schildert, wie sie heute als FCB-Trainerin manchmal Bewerbungsvideos zugeschickt bekommt, bei denen die Abspielgeschwindigkeit manipuliert worden ist: «Dann sehe ich ein Dribbling, bei dem ich denke: Irgendwie kann das nicht stimmen.»

Stein und Maendly kennen sich aus gemeinsamen Zeiten im Nationalteam. Bei einem Thema aber werden sich die beiden nicht so richtig einig: Ob es eine gute Idee ist, dass die Schweizer Meisterschaft zum ersten Mal durch Playoffs entschieden wird. Für die Servettienne Maendly besteht die Gefahr, «dass nicht das Team Meister wird, das die konstant besten Leistungen gezeigt hat».

Für Stein ist der Modus einerseits «ein kleiner Vorteil, da bin ich egoistisch, weil wir zum Saisonstart viele verletzte Spielerinnen hatten». Aber sie sieht auch einen Gewinn für das Nationalteam, das im Sommer die EM-Endrunde in England bestreitet: «Da hilft es sicher, wenn bei jedem Team die Spannung bis zum Saisonende hochgehalten wird.»

Wir reden ausserdem über die persönlichen Karrieren von Stein und Maendly. Wir besprechen, ob der rasche Aufstieg Servettes vom NLB-Team zum Meister nachhaltig ist. Und wir diskutieren den Anspruch, den das Schweizer Nationalteam haben soll. Für Maendly steht fest: «Wir dürfen nicht mehr einfach froh sein, dass wir an einer Endrunde dabei sind. Es muss unser Anspruch sein, dass wir an jedem grossen Turnier dabei sind.»

Die Zuzüge der Women’s Super League

Transfers der Women’s Super League Infos einblenden FC Zürich: Marie Höbinger (Ö, Potsdam). Servette: Malena Ortiz Cruz (Sp, Real Madrid), Francisca Cardoso (Por, Herenveen), Michèle Schnyder (Luzern). GC: Malin Gut (Arsenal), Kata Buzas (Un, Soroksar SC/Un). St. Gallen: Sarina Heeb (FC Zürich) FC Basel: Lara Schmidt (De, Potsdam), Tyara Buser (Freiburg), Nia Szenk (De, Freiburg), Lou Bénard (Fra, Saint-Maur/Ligue 2). Aarau: Cheyenne Voit (Solothurn/NLB), Laura Keel (Luzern), Sara Nilsson (Swe, Hellas Verona/Serie A). YB: Meryem Cennet Cal (De/Tür, vereinslos). FC Luzern: Flavia von Känel (YB), Flavia Laich (Rapperswil/NLB), Bettina Brülhart (vereinslos). Yverdon: Franka Weber (De, Frankfurt II/2. Bundesliga) FC Lugano: Maria Siegrist (Sp, vereinslos), Charlotte Potts (Eng, Sunderland/Championship).

