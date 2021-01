Corona und die SVP Winterthur – «Ich spreche als Privatperson und nicht als SVP-Präsidentin» Am Samstag wollen in der Innerschweiz Hunderte «gegen die Corona-Willkür» demonstrieren. Mittendrin: die Winterthurer SVP-Chefin Maria Wegelin. Sie wird eine Rede über Obduktionen halten. Mirko Plüss

Maria Wegelin ist Tierärztin und SVP-Politikerin. Foto: PD

Auf seiner Website spricht das «Aktionsbündnis Urkantone» Klartext: «700 Jahre nach Wilhelm Tell sind unsere Freiheitsrechte wieder bedroht», heisst es da beispielsweise. «Wir kritisieren fundamental die Corona-Politik des Bundesrates und der Kantonsregierungen.» Das Bündnis, bestehend aus etwa 200 Personen, hat für kommenden Samstag in der Innerschweiz zu einer grossen Corona-Demonstration aufgerufen. Auf Anfrage heisst es, man rechne mit einem «vollen Haus» – auch wenn der Event selbstverständlich draussen stattfindet. In Altdorf (UR), Stans (NW) und Sarnen (OW) wollen die Massnahmen-Gegner marschieren, in Schwyz ist ein Event mit 400 Personen eingeplant. Die Schwyzer Regierung hat die Demo unter Auflagen bewilligt, allerdings die maximale Teilnehmerzahl von 1000 auf 400 begrenzt.