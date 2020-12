Zur Person Infos einblenden

Sandra Köppel (50) ist in Wülflingen aufgewachsen und hat an der ETH Zürich Pharmazie studiert. Ihre berufliche Laufbahn führte sie als Apothekerin und Geschäftsführerin unter anderem nach Chur, Cham und Zürich. 2009 kehrte sie mit dem Kauf der Bachtel-Apotheke in Veltheim nach Winterthur zurück. 2015 eröffnete sie zusammen mit der Ärztin Bettina Meier-Ruf das Medzentrum mit Ärztehaus und Apotheke am Bahnhof in Pfungen. Sie lebt mit ihrem Mann und den zwei Söhnen in Neftenbach.