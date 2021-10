Verärgerte Fahrgäste in Winterthur – «Ich sterbe wohl eher an Unterkühlung als an Corona» Viele Buschauffeure lassen die Türen an den Endhaltestellen und am Hauptbahnhof Winterthur auch in der kalten Jahreszeit wegen der Coronaviren offen. Das passt nicht allen Passagieren. Thomas Münzel

Postauto beim Hauptbahnhof in Winterthur: «Uns wurde gesagt, dass die Türen offen bleiben müssen, und daran halte ich mich», sagt ein Chauffeur. Foto: Thomas Münzel

Eine Buspassagierin macht ihrem Ärger beim Hauptbahnhof Winterthur Luft: «Es ist einfach völlig daneben, dass wir im Bus frieren müssen.» Vor allem am Morgen sei es in den letzten Wochen wegen der offenen Türen an den Haltestellen manchmal «saukalt» gewesen. «Ich sterbe wohl eher an Unterkühlung als an Corona», sagt sie und lächelt spöttisch.

Ihre Sitznachbarin pflichtet ihr bei: «Es ist schon sehr unangenehm, wenn die kalte Luft so reinzieht.» Sie habe auch schon beobachtet, wie ältere Personen in den hinteren Teil des Busses geflüchtet seien, weil es in der Nähe der Türen zu kalt war. Sie verstehe ja, dass man wegen Corona schauen müsse, dass immer wieder frische Luft zugeführt werde, meint die Passagierin. «Aber meiner Ansicht nach übertreiben sie es nun wirklich.»