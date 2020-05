Lomo – Ich trage niemals Socken Der «Landbote»-Kolumnist macht sich Gedanken über Schlagzeilen und deren Wirkung. Johannes Binotto

Wer Texte druckt, will, dass diese auch gelesen werden. So würde man annehmen. Wer sich indes das mediale Geschäft mit der Aufmerksamkeit genauer anschaut, wird feststellen, dass es Zeitungen gibt, deren Modell darin besteht, gar keine Texte mehr, sondern nur noch Schlagzeilen zu verkaufen. Egal, was tatsächlich im Artikel steht, Hauptsache, man hat eine möglichst knallige Überschrift, denn diese ist es, die sich beim Publikum einprägen soll.