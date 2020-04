Herr González Monjas, wie reagieren Sie auf die aktuelle Situation, üben Sie jetzt mehr?

Es ist eine aussergewöhnliche Zeit, man weiss nicht wirklich, wie man darauf reagieren soll. Ich bleibe positiv und versuche es zunächst einmal als Chance zu nehmen, um Dinge zu machen, für die ich normalerweise keine Zeit habe. So bin ich beschäftigt mit Sport und Lesen und habe den Tag für mich. Was die Musik betrifft, so ist es das Schlimmste, kein Ziel zu haben, weil man ja nicht weiss, wie lange man jetzt warten muss, bis man wieder arbeiten kann. Im Moment kommen sehr viele Absagen rein, auch für Auftritte im Sommer. Soll ich mich jetzt schon auf die nächste Saison vorbereiten? Ich übe schon, aber nicht zu viel. Ich kann es mir jetzt leisten, zum Beispiel Opernpartituren und Programme zu studieren, die nicht für die nächste Zeit bestimmt sind. Das mache ich, um mit der Musik in Kontakt zu bleiben. Viele Musiker spielen live auf Social-Media-Kanälen, manche machen sogar Kammermusik. Es gibt zurzeit viele kreative Initiativen.