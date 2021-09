SVP-Präsidentin nimmt Stellung - «Ich verbiege mich nicht für das Stadtratsamt»

Maria Wegelin, nach Ihrem Interview an der Massnahmendemonstration wurden Sie schweizweit bekannt und gingen danach auf Tauchstation, warum?

Haben Sie die Sache unterschätzt?

Ich habe nicht gedacht, dass es einen so grossen Medienrummel geben wird. Ich wurde von Tele Top angefragt, ob ich als SVP-Parteipräsidentin etwas zur Demonstration sagen will. Danach habe ich einige Fragen von «20 Minuten» beantwortet, was Kreise bis ins Wallis zog.