Abba-Sängerin verfolgt – «Ich vermisse sie unendlich» – Stalker-Doku schlägt Wellen Ein Dokumentarfilm auf Amazon Prime porträtiert den berühmten Stalker von Abba-Star Agnetha Fältskog. Nun entbrennt ein grosser Streit um den Film. Alex Rühle

Der Film «Take a Chance» wurde gegen den expliziten Willen des Opfers gedreht und gesendet: Agnetha Fältskog, 1976. Foto: Imago

Ein achtjähriger Junge aus der niederländischen Provinz, dessen einziger Freund eine Wasserschildkröte ist, schaut 1974 mit seinen Eltern den Grand Prix. Plötzlich taucht diese blonde, blauäugige Frau auf dem Bildschirm auf, die mit drei anderen Musikern von einem metaphorischen Ort namens Waterloo singt: «I was defeated, you won the war.»