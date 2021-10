Gut gebrüllt: Stimmrechtsalter 16 – «Ich war ein etwas seltsames Kind» In Zürich sollen 16-Jährige wählen dürfen, findet der Kantonsrat. Wie waren die Politikerinnen und Politiker als Teenager? Und warum las der SVP-Präsident Karl Marx? Kevin Brühlmann

Eine Klimademo in Zürich: Nun soll das Stimmrechtsalter auf 16 gesenkt werden, fordert eine Mehrheit des Kantonsrats. Foto: Dominique Meienberg

An einem kalten Montagmorgen schleichen wir durch eine grosse Vorhalle einer noch grösseren Halle in Oerlikon. In der grossen Halle tagt der Kantonsrat und redet. In der Vorhalle hört man zu, weil hier die Kaffeeautomaten stehen und der Kaffee zwar nicht besonders gut, aber gratis ist.

Wir geben uns als People-Journalisten zu erkennen (Kunststudentenfrisur) und wollen wissen, ob unsere Volksvertreterinnen überhaupt jemals jung waren und was sie davon halten, dass man im Kanton Zürich auch ab 16 abstimmen und wählen darf. (Das befürwortete am Montag in der grossen Halle eine Mehrheit von Mitte-links; noch steht die Schlussabstimmung aus, und weil es sich dabei um eine Änderung der Verfassung handelt, wird es eine Volksabstimmung geben.)