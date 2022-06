20 Jahre im Gemeinderat Dättlikon – «Ich war noch nie ein politischer Mensch» Nach zwanzig Jahren im Dättliker Gemeinderat verlässt Gemeindepräsident Jürg Allenspach die Behörde. In die Politik wollte er eigentlich nie. Fabienne Grimm , Marc Dahinden (Foto)

Nach 20 Jahren im Dättliker Gemeinderat beginnt für Präsident Jürg Allenspach ein neues Kapitel. Foto: Marc Dahinden

Wenn die Anwesenden an der Delegiertenversammlung des Alterszentrums im Geeren (Azig) in Seuzach über die Tagesbetreuung oder Zimmerpreise streiten, ist Jürg Allenspach der Ruhepol im Saal. Unbeeindruckt vom Geschehen kündigt er mit seiner sonoren Stimme jeweils das nächste Traktandum an und sorgt so dafür, dass die erhitzten Köpfe abkühlen können.