Kolumne Max Küng – Ich war noch niemals in… Neu York, Rüti ZH Was passiert, wenn wir unseren Sehnsüchten nicht nachgehen. Max Küng (Das Magazin)

Fast wie in New York: Strassenszene aus Rüti, ZH. Foto: Max Küng

«Ich war noch niemals in New York» heisst ein bekannter Schlager von Udo Jürgens, in dem es um die Fluchtfantasien eines Familienvaters geht, der nach dem Abendessen mal schnell Zigaretten holen will. Dabei kommt ihm die Idee, dass er doch gleich abhauen könnte. Einfach so. Einfach weg. Frau und Kind und den ganzen Alltagsmief hinter sich lassen. Zum Beispiel auf nach New York. Oder Hawaii. Oder in zerrissenen Jeans durch San Francisco stiefeln.

Wer hat nicht schon davon geträumt? Das Ende des Lieds bleibt offen. Der Mann holt die Fluppen, kehrt dann aber brav nach Hause zurück, wo ihm sogleich der piefige Alltag wie eine Bratpfanne übergezogen wird. Die Frau keift («Mann, wo bleibst du bloss, Dalli Dalli geht gleich los»). Die Sehnsucht schwindet, was bleibt, ist Resignation und Ohnmacht. Der Schlager endet mit einem latent manisch gesungenen «La la la lala lala la / La la la lala lala la»-Refrain, was auch immer dies andeuten mag.