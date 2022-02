Schulpflegewahlen in Winterthur – «Ich war total überrumpelt» Mit Viviane Marchand (AL) ist eine Kandidatin in die neue sechsköpfige Schulpflege gewählt worden, die auf keinem Ticket stand. Elisabetta Antonelli

Viviane Marchand trat als Aussenseiterin für die Alternative Liste (AL) an und wurde auf Anhieb gewählt. Foto: PD

Von einer «Sensation in der Schulpflege» schreibt die Alternative Liste in einer Medienmitteilung. Ihre Kandidatin, die 32-jährige Viviane Marchand, wurde in das neue Gremium gewählt. Von einer Wahl im ersten Wahlgang habe man «nicht einmal zu träumen gewagt». Marchand erhielt 10’452 Stimmen und erreichte somit das absolute Mehr von 10’318 Stimmen. Es ist das erste politische Amt, das Marchand bekleidet.