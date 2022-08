Liebesbetrug im Internet – «Ich war wie hypnotisiert» Trotz Warnung ihrer Kinder schickt eine Frau einem Internetbetrüger fast ihre ganzen Ersparnisse. Ein Experte erklärt, warum auch kluge Menschen auf Liebesbetrug hereinfallen und wie man sich dagegen wappnen kann. Bernhard Kislig

Fünf Jahre nach dem Tod ihres Ehemanns sehnt sich die Rentnerin danach, jemanden kennen zu lernen. Leider gerät sie an einen Betrüger. Illustration: Benjamin Güdel

Auf einen Schlag wird ihr bewusst, dass sie hereingelegt worden ist. Claudia Meier (Name geändert) vergleicht es mit einem «Chlapf» an den Kopf, der sie zurück in die Realität katapultiert. Dazu kommt es Ende Mai, als die Rentnerin gemeinsam mit ihrem Sohn Bekannte besucht.