BC Winterthur sucht Form – «Ich weiss nicht, warum wir gewonnen haben» Die Leistung gegen Hélios war nicht berauschend. Die Basketball-Frauen aus Winterthur gewannen das Spiel um Platz zwei in der NLA trotzdem mit 74:73. Stefan Kleiser

Führt Winterthur zum Sieg: Ameryst Alston, hier gegen Ana Vojtulek von Hélios, wirft zum zweiten Mal hintereinander mehr als 30 Punkte. Foto: Stefan Kleiser

Es gibt gewonnene Partien, da weisst du am Ende gar nicht, wie du sie für dich entscheiden konntest. Zum Beispiel am Mittwoch. Nach 30 Minuten lagen die Winterthurer Basketballerinnen mit 54:58 im Rückstand. Die Trefferquote war bescheiden, insbesondere von der Dreier-Linie, von wo von 21 Würfen nur drei mit einem Korb endeten. In der Abwehr taten sich nach verlorenen 1-gegen-1-Duellen immer wieder Löcher auf. Und mehr Abpraller fing der Gegner auch noch auf, was Hélios Basket 20 Punkte mit zweiten Würfen erlaubte.

Winterthur – Hélios Basket 74:73 Infos einblenden (21:21, 19:17, 14:20, 20:15). - Neuhegi. - SR: Cid Prades/Hohler. - Winterthur: Alston (32), Tomezzoli (11), Bosnjak (4), Yatskovets (12), Luap; Mensah (7), Kohler (8), Götschmann, Stieger. - Hélios: Dinkins (29), Ambrosio (12), Bruchez, Dizeko (5), Vojtulek (18); Marie, Gasser, George (9). - Trefferquoten Winterthur: 2 Punkte 23 von 48, 3 Punkte 7 von 29, Freiwürfe 7 von 7. – Trefferquoten Hélios: 2 Punkte 26 von 62, 3 Punkte 3 von 12, Freiwürfe 12 von 20. - Bemerkungen: BCW ohne Brouwer (verletzt), Siafa (nicht im Aufgebot).